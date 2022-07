Тютюневата компания Philip Morris напуска Русия до края на годината

А мериканският тютюнев концерн Philip Morris International планира да напусне руския пазар до края на 2022 г., заяви главният изпълнителен директор Яцек Олчак в интервю за Bloomberg.

H&M се изтегля от Русия

"Работим усилено, за да прекратим присъствието си в Русия. Не мисля, че това ще се случи през следващото тримесечие. Предполагам, че до края на годината ще се споразумеем с Русия [за излизането]", каза Олчак. Изпълнителният директор подчерта, че Русия е седмият по големина пазар за компанията, а Филип Морис има 27% дял от всички тютюневи изделия и няма да е лесно.

И Netflix напуска Русия

Philip Morris’s exit from the Russian market probably won’t happen until close to the end of the year, the company’s CEO said https://t.co/Xxwh9DTEfH