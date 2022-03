TikTok спира живите предавания и качването на ново съдържание в Русия

К итайското видеоприложение TikTok съобщи, че спира живите предавания и качването на видеа на платформата си в Русия, докато проучва последиците от нов медиен закон, който беше подписан в петък от президента Владимир Путин, предаде Ройтерс.

"Нямаме друг избор освен да спрем живите предавания и (качването на) ново съдържание в нашата видеоуслуга, докато преглеждаме последиците за безопасността от този закон", написаха от TikTok в Twitter. Компанията уточни, че функцията за размяна на съобщения в приложението няма да бъде засегната от решението.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.