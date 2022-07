H&M се изтегля от Русия

Ш ведският гигант за облекло H&M, който вече спря продажбите си в Русия от март, обяви днес, че постепенно ще се изтегли от страната заради инвазията в Украйна, предаде Франс прес.

След внимателно обмисляне стигнахме до извода, че е невъзможно да продължим дейността ни в Русия, имайки предвид ситуацията, заяви в комюнике главният изпълнителен директор на компанията Хелена Хелмерсон.

