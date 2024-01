В плен на "Хамас": Пропити с кръв възглавници и мухлясала храна

И зминаха повече от 50 дни, откакто бойците на “Хамас” освободиха Шарън Алони Кунио и нейните тригодишни дъщери близначки, но тя продължава да бъде преследвана от времето, прекарано като заложник.

Тя казва, че е прекарала по-голяма част от времето си като заложник в болница в Газа. Кунио споделя, че копнее за нейният съпруг, който е все още е в плен в палестинския анклав.

„В момента съм и майка, и баща“, каза тя пред Андерсън Купър от CNN. Въпреки че, когато децата ѝ не са около нея, тя гледа видеоклипове и слуша гласови съобщения на съпруга си Дейвид Кунио, „за да се почувства свързана с него”. Дамата споделя пред журналиста на CNN, че се чувства “доста депресирана“.

Семейството на Алони Кунио беше сред повече от 250-те души, отвлечени на 7 октомври и отведени в Газа по време на атаките на “Хамас” срещу Израел, които убиха повече от 1200 души, припомня Купър.

Тя казва, че семейството ѝ се е разделило в хаоса на атаките, но четиримата са се събрали отново в плен, когато екстремисти са ги скрили заедно с десетки други заложници, държани в болницата Насър в южната част на Газа. Алони Кунио казва, че в болницата Насър има три стаи, всяка от които съдържа между 10 и 12 пленници. Тя посочва, че те се обслужват от медицинска сестра през ден.

34-годишната жена посочи още, че в крайна сметка е била освободена заедно с децата си Юли и Ема по време на едноседмично примирие в края на ноември. Свободата ѝ е била “горчива”, тъй като е била принудена да изостави нейния съпруг - Дейвид.

“Не можех да бъда доволна от факта, че бяхме освободени. Притеснявах се за Дейвид и здравето му, както и за психическото му състояние“, казва тя.

Отвлечени и разделени

На 7 октомври скитащи бойци подпалиха дома им в кибуца на Нир Оз, докато семейството се криеше в безопасна стая заедно със сестрата и детето на Алони Кунио – Даниел Алони и Амелия, предава CNN.

Всички те бяха отвлечени, докато бягаха от горящата къща, но Алони Кунио и нейният съпруг се разделиха с една от близначките.

Алони Кунио беше отведена в Газа с Дейвид и Юли. Тя била държана в дом, охраняван от двама бойци на “Хамас”. На деветия ден в плен съседна къща е била обстрелвана. Кунио казва, че са били откарани с линейка в болница Насър.

„Докараха линейка и маскираха Дейвид като труп. Облякоха ме в традиционни арабски дрехи, сложиха Юли върху мен и я покриха с чаршаф. Имаше около три стаи със заложници в болницата“, казва тя.

Именно там, Шарън в крайна сметка се е събрала отново с Ема. Бойците на “Хамас” са искали да заснемат семейството, но изведнъж са чули глас на бебе, плачещо пред вратата.

В стаята влязъл човек, който предал детето на Алони Кунио.

Отне няколко нощи, за да успокоя Ема, тъй като „тя се събуждаше с писъци и не се успокояваше с часове“, карайки бойците да ни „крещят“, казва Шарън Алони Кунио.

Алони Кунио разказва за тежките условия на живот, на които са били подложени в плен. Спяхме на възглавница изцапана в кръв, а пред стаята имаше баня, но отварянето на вратата можеше да отнеме часове.

Била им е предоставена кофа и чаша, за да се изкъпят, казва Кунио. Жената казва, че е успяла да се изкъпе само пет или шест пъти през двата месеца, в които са били там. Тя казва, че почти не са им давали храна, а тази, която са получавали била “мухлясала”.

Алони Кунио не е приемала лекарствата си за депресия и казва, че е плакала почти всеки ден. Безсилието на Дейвид го е накарало да „се бие по лицето”, докато не прокърви“, добави жената.

