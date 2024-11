Нанси Пелоси: Байдън трябваше да се оттегли по-рано от изборната надпревара

Б ившата председателка на Камарата на представителите в САЩ Нанси Пелоси каза, че президентът Джо Байдън е трябвало да се оттегли по-рано от участие в изборите, загубени от тяхната Демократическа партия, предаде Ройтерс.

Самата Пелоси, на 84 години, запази във вторник мястото си в долната камара на Конгреса, където ще остане за 20-и мандат. Тя се оттегли като неин председател през 2022 г., когато републиканците спечелиха мнозинство в Камарата на представителите.

"Ако президентът се беше оттеглил по-рано, може би щеше да има други кандидати в надпреварата", каза Пелоси в интервю за в. "Ню Йорк таймс", дадено в четвъртък и публикувано вчера. Тя предположи, че демократите са загубили от това, че не са имали време да организират истински първични избори, на които да бъде номиниран кандидатът за президент на партията.

