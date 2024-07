Нанси Пелоси: Байдън е един от най-значимите президенти в американската история

„Джо Байдън е един от най-значимите президенти в американската история“.

Това заяви бившият председател на американския конгрес Нанси Пелоси, след като Байдън обяви, че се отказва от надпреварата за Белия дом, предаде АФП.

Nancy Pelosi praises Biden as 'patriotic American' in statement after president drops of of 2024 race



