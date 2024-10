Осъдиха до живот мъжа, нападнал с чук съпруга на Нанси Пелоси

К алифорнийски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна мъжа, който преди две години нападна с чук съпруга на бившата лидерка на демократите в Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, предаде Франс прес.

Дейвид Депепи вече получи присъда от 30 години затвор в рамките на друг процес, приключил през май. С тази нова присъда, добавена към първата, приключва съдебният процес в щата Калифорния. Присъдата бе произнесена седмица преди края на изключително напрегнатата президентска надпревара между Доналд Тръмп и Камала Харис в САЩ.

Депепи нахлу в дома на семейство Пелоси в Сан Франциско през октомври 2022 г., няколко седмици преди междинните избори в САЩ. Твърди се, че той силно е вярвал в конспиративни теории, разпространявани онлайн, отбелязва АФП.

Пол Пелоси получава фрактура на черепа, след като е ударен с чук от нападателя, който търси неговата съпруга. По онова време Нанси Пелоси е един от най-овластените хора в САЩ в качеството й на председател на Камарата на представителите и редовно е обект на конспиративни теории, подхранвани от крайната десница.

Депепи е признал пред следователите, че е планирал да "счупи коленете" на Нанси Пелоси, ако тя не признае "лъжите" на демократите. Пол Пелоси успява да се свърже с полицията, която се намесва в последния момент. Нападението е заснето от полицейска камера.

Преди да бъде повторно осъден във вторник, Депепи прочете дълго изявление, съдържащо конспиративни твърдения. Той обвинява правителството на САЩ, че организирало атентатите от 11 септември 2001 г., съобщава в. "Сан Франциско Кроникъл". Според вестника той се обявява и срещу "магическите убийствени ритуали на злото" в Америка.

