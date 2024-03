Приятел на заподозрения за изчезването на Маделин Маккан с шокиращи разкрития за него

Б ивш приятел на заподозрения за изчезването на Мадлен Маккан Кристиан Брюкнер заяви, че германецът изглеждал "странен" и се хвалел с уменията си да прониква с взлом.

Осъденият за изнасилване 47-годишен Брюкнер пристигна отново в съда днес за продължаващия процес за сексуални престъпления в Германия, който не е свързан с изчезването на тригодишното британче през 2007 г.

Преди това той заяви, че продължаващото дело срещу него е "нелепо".

Сред свидетелите, които дадоха показания по време на изслушването, беше и бившият му приятел Кристиан Пост, който е общувал с Брюкнер в Португалия.

В показанията си пред съда Пост казва, че за първи път се е срещнал с Брюкнер около 2002 или 2003 г. и си го спомня като "странен".

Той каза: "Забелязах, че за сравнително млад човек той беше доста странно облечен, със сако, което не отговаря на типа човек, който беше. Това беше първото ми впечатление. За мен тази комбинация наистина не си подхождаше. Това беше личното ми визуално впечатление.“

Пост заяви пред съда, че се е срещал с Брюкнер 'между пет и десет пъти' в португалския крайбрежен град Лагос, където осъденият изнасилвач е работил като сервитьор.

Той описва как е видял "купища документи и паспорти" в дома на Брюкнер и си спомня как той му се е похвалил с уменията си да прониква с взлом в Алгарве, където Маделин изчезва по време на почивката си през 2007 г.

Смята се, че Маделин е била отвлечена от ваканционния дом на семейството си, докато родителите ѝ са били в близкия ресторант.

Пост каза: "Той каза, че през нощта е бил в Прая да Луз. Каза, че се е качвал по сградите, когато прозорците са били отворени, и е вземал разни неща."

Пост описва също как е открил отвратителна детска порнография на компактдискове, които Брюкнер е помолил да махне от дома му в Португалия, докато Брюкнер е бил в затвора в Германия.

Той каза: "Чантата беше пълна с някакви неща, но не ме интересуваше да гледам вътре, но от етикетите на компактдисковете ставаше ясно какво има на тях, което ми подсказваше, че там има неща, в които участват млади хора.

"Но аз ги видях само набързо и ми се сториха твърде оскъдни. Затова ги изхвърлих. Не съм ги гледал лично. Просто видях етикета и взех решение.

Някои от тях бяха порнографски практики - каза Пост пред съда. "Едно от нещата, които забелязах, беше свързано с кучета, така че това е нещо, което след това изхвърлих.“

Оттогава Пост се е преместил да живее в Камбоджа.

Коментарите му са в тричасови видео показания, които той е дал през декември и които са били пуснати в съда, след като е казал на служителите, че е "твърде далеч", за да лети.

56-годишният Пост отговори на подозренията, че Брюкнер стои зад изчезването на Маделин.

„Познавах Прая да Луз, тъй като се занимавах с музика там“ - каза той, - „а Брукнер казваше, че се е катерил по дърветата или се е катерил по сградите и можеше да назове конкретни сгради“.

"Спомням си, че в селото и в курорта, където е била отвлечена Мади, имаше дървета. И мисля, че той каза, че е действал в този район, но не навлезе в подробности“.

При кръстосания разпит на адвоката на Брюкнер Фридрих Фулшер Пост заяви, че е давал интервюта за медиите относно отношенията си с човека, който според германската полиция е "главният заподозрян" за "отвличането и убийството на Маделин".

Но добави: "Не съм казвал, че това е той, но наистина мога да кажа, че мисля, че може да е той, но това са предположения, които не се основават на никакви доказателства".

Брюкнер пристигна при засилена охрана пред сградата на съда в Брауншвайг пазеше въоръжена полиция, а влизащите в сградата преминаваха през проверки за сигурност, подобни на тези на летището.

Облечен в характерния си смачкан сив костюм, който носеше на всички предишни изслушвания, той стисна ръка и се усмихна на правния си екип, докато го въвеждаха в съда.

В момента Брюкнер е зад решетките, след като беше осъден за изнасилването на 72-годишна американка в Алгарве през 2005 г., само на няколко километра от мястото, където Мадин ще изчезне две години по-късно.

Той е подсъдим в Брауншвайг за три изнасилвания и две сексуални посегателства, за които се твърди, че са извършени в Португалия в периода 2000-2017 г.

Междувременно германската полиция е убедена, че той е отвлякъл и убил Маделин, а разследванията продължават години след изчезването ѝ - като последните високопрофилни претърсвания се провеждат на езерото Араде на 30 мили от Прая да Луз.

Самият Брукнер многократно е отричал да е замесен в изчезването ѝ, а адвокатът му Фридрих Фулшер е отхвърлил обвиненията, предупреждавайки, че те рискуват да замъглят водата на продължаващия процес срещу Брюкнер, който не е свързан с нея.

Миналия месец в съда той заяви, че педофилът е бил подложен на "световен медиен огън", след като германската полиция го е посочила като основен заподозрян за изчезването на Маделин през 2020 г. - без все още да са му повдигнати обвинения.

Последното явяване на Брюкнер в съда се случи дни след като въоръжена полиция в Германия беше забелязана в землището да издирва човек, който може да притежава важна информация за изчезването на Маделин. Твърди се, че мъжът е имал връзки с Брюкнер.

Миналата седмица полицаи с огнестрелни оръжия се събраха в малка къща в парцела "Кеннелблик" в Брауншвайг, Долна Саксония, като прекараха един час пред имота, собственост на мъж, назован като Ралф Х.

Твърди се, че 56-годишният мъж е работил в тясно сътрудничество с Брюкнер; двамата са наели къщичка в парцела в местността Кенелблик.

Твърди се, че той е признал, че е обирал домове заедно с педофила, а полицията иска да говори с него, за да му зададе въпроси за Маделин, която сега би трябвало да е на 20 години.

Приема се, че Ралф Х. не е заподозрян за изчезването ѝ, но може да разполага с информация, която да помогне на разследващите.

