Предупреждение след като 6 души се удавиха в Англия: Заплахата е тиха, невидима и смъртоносна

С пасители предупредиха за невидимите, но смъртоносни опасности от откритите води след като през уикенда шест души се удавиха в езера и реки в Англия, информира Би Би Си.

Организацията The Royal Life Saving Society призова обществото да бъде предпазливо при влизане във водата.

Край езерата, плажовете и реките в събота и неделя имаше доста хора,

на фона на най-горещите дни за годината във Великобритания. Спешните служби в цяла Англия получаваха повиквания за изчезнали хора след влизане във водни басейни.

Лий Хърд от Royal Life Saving Society казва, че плуване в открити води в горещо време излага хората на риск от реакция на студен шок.

"Разликата между температурата на въздуха и температурата на водата буквално може да ви спре дъха... тя е тиха, невидима и смъртоносна".

"Водата може също да крие отломки, силни течения и внезапни промени в дълбочината, които могат да изненадат дори най-опитните плувци".

