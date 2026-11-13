Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Силни югозападни ветрове в Истанбул отнесоха покриви, събориха дървета и повредиха автомобили. Четириетажна сграда в район Султангази беше евакуирана.

Заради лошото време са спрени редица фериботни линии и две въжени линии, а движението по трамвайна линия Т1 е затруднено.

Властите предупредиха за опасни пориви на вятъра със скорост до 90 км/ч и временно затвориха 12 парка и зелени пространства.

Мощна буря удари Истанбул

Бурни югозападни ветрове, преминаващи през района на Мраморно море, отнесоха покриви на сгради, събориха дървета и предизвикаха затруднения в придвижването с фериботи и наземен транспорт в турския мегаполис Истанбул днес, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

По информация на медията отломки от покрив на пететажна сграда в район Еюпсултан са повредили четири паркирани автомобила, докато за паднали дървета, които са нанесли щети на различни превозни средства, се съобщава в районите Султангази, Гюнгьорен и Бахчелиевлер. Четириетажна сграда в Султангази е била евакуирана днес, след като покривът й е бил отнесен изцяло, отбелязва още „Хюриет дейли нюз“, като подчертава, че за отнесени метални конструкции и покриви се съобщава и в други части на града.

Страшна буря удари Истанбул

Заради лошото време днес е преустановено и обслужването на редица фериботни връзки, включително тези с Принцовите острови от Кабаташ, Бешикташ, Малтепе и Бостанжъ, както и маршрутите Бююкада-Седеф Адасъ, Бостанжъ-Мода-Каракьой-Кабаташ, Саръйер-Бейкоз и Анадолу Кавагъ-Румели Кавагъ-Саръйер. За забавяния и пренасочвания на движението се съобщава и по маршрута на трамвайната линия Т1, а двете въжени линии Мачка – Ташкъшла и Еюп – Пиер Лоти са спрени, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Във връзка с лошите метеорологични условия валийството на Истанбул издаде предупреждение за опасно време, което е в сила от днес на обяд до следобедните часове на утрешния ден. С решение на местните власти от днес заради силните пориви на вятъра, които според метеоролозите ще достигнат скорост от 60 до 90 км/ч., временно е забранен и достъпът до общо 12 парка и зелени пространства на територията на града. Сред засегнатите от решението пространства са парковете „Емирган“, „Йълдъз“, „Гюлхане“, „Кючюк Чамлъджа“, „Бююк Чамлъджа“, „Фетхи паша“ и „Бейкоз“.