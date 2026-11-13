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Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Археолози се натъкнаха на почти непокътнат погребален комплекс на древната цивилизация чиму в Чан Чан. Едно от телата е положено в необичайна поза, което кара учените да подозират, че става дума за човешко жертвоприношение

13 ноември 2026, 14:30
Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение
Източник: iStock

А рхеолози в Перу откриха 600-годишен погребален комплекс с 38 тела, сред които и един скелет, чиято необичайна позиция повдига сериозни въпроси за възможно човешко жертвоприношение, съобщава The Post.

Гробовете са намерени в Чан Чан - древен град от епохата преди инките, разположен край Трухильо на около 560 километра северно от столицата Лима. По данни на Министерството на културата на Перу почти непокътнатият погребален обект на културата чиму е останал скрит под земята повече от шест столетия.

Три камери и богати дарове

Комплексът се състои от мрежа от стени, стълбища и три основни камери. В централната камера е положен един-единствен човек, заобиколен от артефакти, изработени от раковини и метал. Във второто помещение са открити оръжия и метални емблеми, а в третото - 20 тела. Общо в целия обект са намерени останките на 38 души.

Сред погребалните дарове има богато украсени керамични съдове и съдини с изваяни фигури, метални диадеми, обеци, огърлици, дърворезбовани кутии и ритуални предмети от миди и кварц. По главите на част от погребаните е открит и червен пигмент - детайл, който според експертите се е използвал изключително при погребения на високопоставени личности в андските общества.

Загадката на изпънатия скелет

Вниманието на учените е привлечено най-вече от един конкретен скелет. За разлика от типичните за цивилизацията чиму погребения, при които мъртвите са полагани в сгъната или седнала поза, това тяло е било положено напълно изпънато.

„Тази необичайна характеристика повдига нови въпроси около обстоятелствата, довели до смъртта на този човек, и накара изследователите да разгледат няколко хипотези - включително възможността за жертвен ритуал или рязка разлика в социалния статус спрямо останалите погребани в същото пространство“, посочват от Министерството на културата.

Уникален шанс за науката

Поради вековното въздействие на времето и крайбрежната влажност костите и органичните останки са изключително крехки. Затова научният протокол изисква преди да бъде преместен какъвто и да е предмет, да бъдат направени стотици снимки за създаването на прецизен 3D модел на гробницата.

Археологът Хорхе Менесес отбелязва, че находката е изключителна рядкост, тъй като повечето елитни гробници на чиму са били ограбени и разрушени още през колониалната епоха. Сега за пръв път учените имат възможност да изследват останките и артефактите точно така, както са били подредени преди близо шест века. Очаква се пълните резултати от проучването да бъдат публикувани в специална научна книга.

Източник: The Post    
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