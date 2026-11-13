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Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Социалният министър разясни как се възстановяват спрени плащания и какво трябва да направят пенсионерите в чужбина

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 ноември 2026, 14:06
Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията
Източник: istock

Българските пенсионери, които живеят в чужбина, няма да загубят правото си на пенсия, ако пропуснат да подадат навреме т.нар. „декларация живот“. В такъв случай изплащането временно се спира, но след представянето на документа се възобновява, включително с дължимите суми за периода на спирането при спазване на тригодишната давност.

Това разясни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на парламентарния контрол.

Документът служи за официално потвърждение, че пенсионерът, който живее извън България, е жив. Целта е да се предотвратят неправомерни плащания, включително превеждането на пенсии след смъртта на получателите им.

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Министърът подчерта, че изискването не е ново и съществува в българското законодателство от години. Подобни проверки са обичайна практика при международното пенсионно осигуряване, макар в Европейския съюз да няма единна процедура.

Какво се случва, ако декларацията не бъде подадена

При пропуснат срок НОИ спира изплащането на пенсията, но правото на нея не се прекратява.

След подаване на необходимия документ плащанията се възобновяват, като пенсионерът може да получи и сумите за периода, през който пенсията е била спряна, при спазване на тригодишния давностен срок.

Това означава, че пропускането на срока не води до окончателна загуба на пенсията, но може да остави пенсионера временно без плащания, докато документът не бъде представен.

Кой трябва да подаде декларацията

Задължението важи за всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, но сроковете са различни според държавата и начина на изплащане.

До 31 декември 2026 г. декларацията трябва да подадат пенсионерите, които живеят извън Европейския съюз в държави, с които България не прилага международен договор за социална сигурност.

Декларация „живот“: Кой и до кога трябва да я подаде, за да не спре пенсията му

За пенсионерите в държави от ЕС и в страни с приложими международни договори продължават да действат съответните правила. При получаване на пенсията по сметка в България документът по правило се представя веднъж годишно, а при ежемесечни преводи по сметка в чужбина - на всеки три месеца, за посочените от НОИ групи държави.

За пенсионерите, които получават българските си пенсии в Турция чрез турския осигурителен институт SGK, декларацията се подава два пъти годишно - през януари и юли.

Как може да се подаде документът

Не е необходимо пенсионерите да се връщат в България, за да заверят декларацията.

Това може да стане в българско посолство или консулство, както и пред друг компетентен официален орган в държавата, в която живеят.

След заверката документът се изпраща до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Възможно е подаване лично, чрез упълномощено лице или по пощата.

Важно за пенсионерите в чужбина: Как да запазите пенсията си и през 2027 г.

Декларацията може да се подаде и електронно чрез Услуга 52 в Единния портал за електронни услуги на НОИ, с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ.

На сайта на института са публикувани и двуезични образци на документа.

Редактор: Маргарита Костадинова
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