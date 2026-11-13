Русия не е взела решение за допускане на Европа до участие в преговорите за Украйна

Кремъл заяви, че Русия все още не е дала съгласие европейски представители да се включат в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Говорителят Дмитрий Песков посочи, че Москва първо ще прецени намеренията на европейците и готовността им да допринесат за мирния процес.

Кая Калас заяви, че Русия няма да определя кой ще представлява Европа в преговорите.

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Русия съобщи, че все още не е дала съгласието си европейски представители да се присъединят към водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

По-рано Зеленски съобщи, че ЕС ще участва в следващия кръг от мирните преговори, след като се срещна с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин.

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

„След като разберем какви са действителните им намерения и дали имат готовност да допринесат за мирния процес, ще можем да вземем решение за организирането на преговори в разширен формат“, посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Междувременно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас предупреди, че не Русия ще решава кой да представлява Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

„Не те решават“, заяви Калас пред репортери при пристигането си за срещата на върха в Дъблин. „Те не искат срещу себе си силна страна в преговорите, защото искат да прокарат максимума от исканията си.“