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Русия не е взела решение за допускане на Европа до участие в преговорите за Украйна

Кремъл заяви, че първо трябва да изясни намеренията на европейските представители. Кая Калас отвърна, че Москва няма да определя кой говори от името на ЕС

13 ноември 2026, 13:15
Русия не е взела решение за допускане на Европа до участие в преговорите за Украйна
Източник: БТА
  • Кремъл заяви, че Русия все още не е дала съгласие европейски представители да се включат в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
  • Говорителят Дмитрий Песков посочи, че Москва първо ще прецени намеренията на европейците и готовността им да допринесат за мирния процес.
  • Кая Калас заяви, че Русия няма да определя кой ще представлява Европа в преговорите.

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Русия съобщи, че все още не е дала съгласието си европейски представители да се присъединят към водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

По-рано Зеленски съобщи, че ЕС ще участва в следващия кръг от мирните преговори, след като се срещна с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин.

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

„След като разберем какви са действителните им намерения и дали имат готовност да допринесат за мирния процес, ще можем да вземем решение за организирането на преговори в разширен формат“, посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Междувременно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас предупреди, че не Русия ще решава кой да представлява Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

„Не те решават“, заяви Калас пред репортери при пристигането си за срещата на върха в Дъблин. „Те не искат срещу себе си силна страна в преговорите, защото искат да прокарат максимума от исканията си.“

Източник: БТА    
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