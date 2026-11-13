Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Р азследването за това как Ива Михйлова е напуснала Северна Македония все още продължава, но няма индикации за вина на гранична полиция и на полицията в Кочани по отношение на нейното излизане от Северна Македония, заяви в интервю пред ТВ Сител министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски.

По думите му Михайлова не е излязла легално от страната, не е регистрирана в системите за излизане от Северна Македония през 2026 г., а информацията, получена от българската гранична полиция потвърждава, че през тази година тя не е влизала официално на територията на България.

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Министърът на вътрешните работи на Северна Македония заяви, че охранителните камери по граничните пунктове и пътните маршрути не са регистрирали нито нея, нито адвоката ѝ от момента, в който Михайлова е била видяна да се забавлява в бар в Кочани предишната вечер, до появата ѝ в българските медии на 12 октомври.

„През този критичен интервал от време нито една камера не я е заснела, нито полицаи да я поздравяват или да й казват колко е важна“, заяви Тошковски, според когото „разпространяваната пропаганда не може да засенчи основната теза, че държава членка на Европейския съюз, наш съсед, през годините се превръща в защитник на заподозрени и осъдени престъпници”.

Тошовски заяви, че „до момента на бягството си” Ива Михайлова е спазвала надлежно мерките за неотклонение и редовно се е явявала в полицейското управление в Кочани в съответствие със сроковете, разпоредени от съда.

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Срещу Ива Михайлова, която има двойно гражданство, се води дело в съда в Кочани за участие в катастрофа със смъртен случай. През октомври 2025 г. паспортите й са отнети и е наложена забрана да напуска Кочани. Михайлова е поставена и в списъка за забрана за напускане на Северна Македония на Министерството на вътрешните работи на страната.

На 12 октомври стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България и още същия ден е хоспитализирана в "Пирогов", което предизвика напрежение между София и Скопие.

Пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано. По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката за неотклонение на Михайлова в 30-дневно задържане под стража, а от МВР я обявиха за международно издирване.