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Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември

НОИ отчита ново увеличение на показателя, който участва в изчисляването на новоотпуснатите пенсии

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 ноември 2026, 13:58
Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември
Източник: БТА

Средният осигурителен доход за страната през септември 2026 г. достига 1069,36 евро, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Това е поредно увеличение на показателя, който има значение при определянето на размера на новоотпуснатите пенсии.

През август средният осигурителен доход е бил 1056,31 евро, а през юли - 1015,10 евро. Така за два месеца той се повишава с 54,26 евро.

За периода от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1018,78 евро. Именно тази стойност се използва при изчисляването на пенсиите, отпускани с начална дата през октомври 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

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За какво служи средният осигурителен доход

Средният осигурителен доход е различен от средната работна заплата. Той се формира на базата на доходите, върху които се дължат или са внесени осигурителни вноски, като се прилагат установените в закона правила и осигурителни прагове.

Показателят участва пряко във формулата за определяне на държавните пенсии за осигурителен стаж и възраст.

При изчисляването им НОИ използва средния осигурителен доход за страната през последните 12 календарни месеца преди месеца на отпускането на пенсията, индивидуалния коефициент на човека и признатия му осигурителен стаж.

По-високият осигурителен доход не означава по-висока пенсия

Въпреки че средният осигурителен доход за страната расте, това не означава автоматично, че всеки бъдещ пенсионер ще получава по-висока пенсия.

Причината е, че индивидуалният коефициент се определя чрез сравнение на личния осигурителен доход със средния за страната през съответните месеци от осигурителната история на човека.

Ако например човек се осигурява върху 1000 евро, а средният осигурителен доход е 900 евро, съотношението е 1,11. Ако личният му доход остане същият, но средният за страната се увеличи до 1100 евро, съотношението намалява до 0,91.

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Тези месечни съотношения участват при определянето на индивидуалния коефициент. От друга страна, по-високата 12-месечна средна стойност увеличава базата, използвана във формулата за новата пенсия. Затова крайният резултат зависи от съчетанието на двата показателя и осигурителния стаж.

Какво означава това за пенсионерите

Обявеният от НОИ средномесечен осигурителен доход от 1018,78 евро се прилага за пенсиите с начална дата през октомври 2026г.

За вече отпуснатите пенсии увеличението на този показател не води до автоматична промяна на размера им. Те се осъвременяват или преизчисляват по отделни правила.

За хората, на които предстои пенсиониране, значение има не само средният осигурителен доход за страната, но и личната им осигурителна история - доходите, върху които са се осигурявали, и натрупаният осигурителен стаж.

Автор: Маргарита Костадинова
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