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Фатална грешка на почивка: Баща сложил 2-годишния си син на отворен прозорец на четвъртия етаж в хотел

Британски съд разкри подробности около смъртта на 2-годишно момче, паднало от хотелски прозорец в Кипър, след като баща му беше глобен за необмислено действие

13 ноември 2026, 14:41
Фатална грешка на почивка: Баща сложил 2-годишния си син на отворен прозорец на четвъртия етаж в хотел
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

Д вегодишно момче, което загина след падане от прозорец на четвъртия етаж на хотел в Кипър, е починало вследствие на множество тежки наранявания, съобщи съдебен медик по време на изслушване във Великобритания, предаде Би Би Си.

Джаксън Фостър паднал от близо 12 метра височина в петзвездния хотел King Evelthon Beach Hotel and Resort на 12 юли, в първия ден от семейната почивка в Хлоракас.

Момчето, което било от британския град Челмсфорд, получило смъртоносни наранявания на главата, жизненоважните органи и тялото, стана ясно по време на съдебно изслушване в Есекс.

Производството за установяване на обстоятелствата около смъртта беше открито на 13 ноември и впоследствие отложено.

През октомври бащата на детето, Джошуа Фостър, беше глобен 3000 евро (2500 британски лири) от съд в Пафос, след като призна, че е причинил смъртта на сина си вследствие на безразсъдно, необмислено или опасно действие.

По време на заседанието за определяне на наказанието стана ясно, че Фостър поставил Джаксън на перваза на прозорец, за да му покаже гледката към воден парк, но не забелязал, че прозорецът е отворен.

Адвокатът на 37-годишния одитор определи случилото се като „моментна грешка“ с „фатални последици“.

На 13 ноември старшият съдебен медик на Есекс Линкълн Брукс определи случая като „особено трагичен“. 

Източник: БГНЕС    
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