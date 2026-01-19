Свят

Тежка влакова катастрофа в Испания, много жертви и ранени

Два високоскоростни влака дерайлираха в област Андалусия

19 януари 2026, 06:50
Н ай-малко 21 души загинаха, а десетки са ранени при тежка железопътна катастрофа в Южна Испания, след като два високоскоростни влака дерайлираха в област Андалусия, съобщи Гражданската гвардия, цитирана от Франс прес и ДПА.

Влаковете са дерайлирали близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба, съобщи Испанското обществено радио и телевизия (RTVE), цитирайки Гражданската гвардия.  

Тежка влакова катастрофа в Испания, над 70 жертви

Властите потвърдиха тази информация. Те също така заявиха, че около 100 души са ранени, 25 от които тежко.

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), е дерайлирал късно снощи, докато пътувал от Малага за Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път.

ЖП хаос в Испания: Пътници са в капана на жегата

В резултат на това е дерайлирал и насрещен високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), съобщиха аварийно-спасителните служби, цитиращи оператора на железопътната мрежа АДИФ (ADIF).

Предвид ситуацията "движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Кордоба, Севиля, Малага и Уелва (градове в южната част на Испания - бел. АФП) ще бъде преустановено на 19 януари“, съобщи в X операторът на испанската железопътна мрежа АДИФ, цитиран от АФП.

Два влака се сблъскаха в Испания, близо 150 ранени

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че инцидентът е потопил страната в "нощ на дълбока скръб", предаде Франс прес.

"Нито една дума не може да утеши такава болка, но искам да знаете, че цялата нация е до вас в тези трудни моменти", написа той в социалната мрежа X, и изрази "най-искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите".

Дерайлирал влак уби две жени в Испания, 15 души бяха ранени

Френският президент Еманюел Макрон също изрази съболезнования на жертвите на железопътната катастрофа в Андалусия, като я нарече "трагедия" и обеща подкрепата на Франция за Испания.

"Железопътна трагедия разтърси Андалусия. Изразявам съболезнования на жертвите, техните семейства и целия испански народ. Франция е до вас", реагира френският президент в X.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте Сантяго заяви, че засега причините за катастрофата остават неизвестни, посочва Ройтерс. 

 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Испания влакова катастрофа жертви ранени
