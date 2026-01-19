Тежка влакова катастрофа в Испания, много жертви и ранени

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Н ай-малко 21 души загинаха, а десетки са ранени при тежка железопътна катастрофа в Южна Испания, след като два високоскоростни влака дерайлираха в област Андалусия, съобщи Гражданската гвардия, цитирана от Франс прес и ДПА.

Влаковете са дерайлирали близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба, съобщи Испанското обществено радио и телевизия (RTVE), цитирайки Гражданската гвардия.

Властите потвърдиха тази информация. Те също така заявиха, че около 100 души са ранени, 25 от които тежко.

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), е дерайлирал късно снощи, докато пътувал от Малага за Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път.

В резултат на това е дерайлирал и насрещен високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), съобщиха аварийно-спасителните служби, цитиращи оператора на железопътната мрежа АДИФ (ADIF).

Предвид ситуацията "движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Кордоба, Севиля, Малага и Уелва (градове в южната част на Испания - бел. АФП) ще бъде преустановено на 19 януари“, съобщи в X операторът на испанската железопътна мрежа АДИФ, цитиран от АФП.

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че инцидентът е потопил страната в "нощ на дълбока скръб", предаде Франс прес.

"Нито една дума не може да утеши такава болка, но искам да знаете, че цялата нация е до вас в тези трудни моменти", написа той в социалната мрежа X, и изрази "най-искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите".

Френският президент Еманюел Макрон също изрази съболезнования на жертвите на железопътната катастрофа в Андалусия, като я нарече "трагедия" и обеща подкрепата на Франция за Испания.

"Железопътна трагедия разтърси Андалусия. Изразявам съболезнования на жертвите, техните семейства и целия испански народ. Франция е до вас", реагира френският президент в X.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте Сантяго заяви, че засега причините за катастрофата остават неизвестни, посочва Ройтерс.