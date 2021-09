Терористична атака с нож в Нова Зеландия, има ранени

М ъж, вдъхновен от "Ислямска държава", нападна с нож и рани шестима клиенти на супермаркет "Каунтдаун" в новозеландския град Окланд, преди да бъде застрелян на място от полицаи, съобщи Асошиейтед прес.

По данни на полицията нападателят е бил ликвидиран 60 секунди след началото на атаката.

Трима от ранените са в болница в критично състояние, един човек е в тежко състояние, а двама са пострадали леко.

Премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн окачестви случилото се като терористично нападение. По думите ѝ мъжът, гражданин на Шри Ланка, е бил последовател на „Ислямска държава“.

Това е било известно на специалните служби и те го следели денонощно. Преди време дори тя самата е била запозната с неговия случай, но тогава не е имало аргументи за задържането му.

New Zealand Prime Minister says the terror attack in Auckland 'was carried out by an individual - not a faith, not a culture, not an ethnicity - but an individual person who was gripped by ideology that is not supported here by anyone or any community.' pic.twitter.com/5oGc0mYLfe