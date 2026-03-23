Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

23 март 2026, 11:45
Б ританската полиция разследва антисемитско престъпление от омраза след очевидно подпалване на четири линейки на службата за спешна помощ към еврейската общност в Лондон, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, позовавайки се на столичната полиция.

Полицейски служители са се отзовали на сигнал за пожар на улица "Хайфийлд" в квартал "Голдънс Грийн" в лондонското предградие Барнет около 1:45 ч. след полунощ местно време днес (3:45 ч. българско), уточняват агенциите.

"Наясно сме, че инцидентът ще породи сериозно безпокойство в общността. Полицаи остават на местопрестъплението, където се води спешно разследване", заяви старши инспектор Сара Джаксън, която отговаря за района.

"В момента проучваме записи от охранителни камери и сме запознати с кадри в реално време. На този ранен етап от разследването предполагаме, че търсим трима заподозрени", добави тя.

"Засега не са извършени арести, призоваваме всеки, който разполага с информация, да се свърже с нас колкото е възможно по-скоро - ако желаете, може да го направите анонимно. Ще си сътрудничим с религиозните лидери и ще сформираме допълнителни патрули в района, докато продължаваме разследване, за да успокоим общността и да осигурим осезаемо полицейско присъствие", поясни Джаксън.

Полицията заяви, че съгласно текущите версии са експлодирали бутилки с кислород в линейките. Хората, живеещи наблизо, бяха евакуирани от съображения за сигурност, а улиците в района остават затворени.

"Шомрим", организация с нестопанска цел, която осигурява наблюдение в квартал "Голдърс Грийн", заяви, че "е била информирана за силни експлозии“ рано тази сутрин.

"Спешните служби са на място след умишлено нападение, включващо подпалване на линейки на "Ацола" (#Hatzola)“, обяви организацията в публикация в социалната платформа X.

"Експлозиите са от кислородни бутилки, а не от бомба или взривно устройство. Въпреки че някои сгради са евакуирани, няма информация за пострадали. Моля, избягвайте района, докато тече разследването", се добавя в публикацията.

Ръководещата доброволчески дейности в еврейски общности организация посочи, че съоръжение в Северозападен Лондон, управлявано от друга еврейска благотворителна организация - "Ацола", остава напълно функциониращо.

Лондонската противопожарна служба информира, че около 40 огнеборци са били изпратени на мястото на пожарите и че са експлодирали много бутилки в линейките. Щетите са изпочупени прозорци на околни жилищни сгради, отбелязват Пи Ей Мидия и ДПА.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

14% от сделките с имоти са спекулативни

pariteni.bg
Знаете ли къде се произвеждат баварските V-осмаци?

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

Красива, патриот и... фалшива: Как AI момичето на MAGA измами милиони в мрежата

AI момичето Джесика Фостър натрупа милион последователи с фалшиви военни снимки и подкрепа за Тръмп, разкривайки нова стратегия за политическа пропаганда и монетизация чрез генерирани образи, които заличават границата между реалност и илюзия

30-годишна жена загина при катастрофа на АМ "Тракия" край Нова Загора

„Всеки показател свети в червено“: Земята е тласкана отвъд своите предели

Последните 11 години са били най-топлите 11 години в историята на измерванията, които датират от 1850 г., съобщава Световната метеорологична организация (WMO)

МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан“ в Катар

Тол системата вече дава данни за трафика и времето

Данните се обновяват на всеки 15 минути

Франция загуби бившия си премиер Лионел Жоспен

Еманюел Грегоар е новият кмет на Париж

Той ще наследи съпартийката си Ан Идалго

Министерският съвет сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на разделение на властите

"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа инфраструктурата

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

Те предупреждават, че условията, в които работят, поставят в риск не само пациентите, но и самите екипи

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

18-минутен клип показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Пътният инцидент е станал в участъка между селата Поликраище и Първомайци

Лора Христова се завръща в България днес след историческия успех

Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата

Туск: Отдавна подозираме Унгария, че предоставя чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Търсачи на адреналин: Владо Карамазов и Юлиан Вергов се събраха на пистата

Edna.bg

5 стъпки към по-здрави и красиви нокти

Edna.bg

Запознайте се с историята, която обяснява „странния“ червен картон на Валверде (видео)

Gong.bg

Ужасяваща сцена по време на мач потресе Пловдив (видео)

Gong.bg

МВР: 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

Nova.bg

„Тренд”: Очертава се шестпартиен парламент, БСП е на ръба

Nova.bg