Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Б ританската полиция разследва антисемитско престъпление от омраза след очевидно подпалване на четири линейки на службата за спешна помощ към еврейската общност в Лондон, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, позовавайки се на столичната полиция.
#BREAKING : Several ambulances belonging to Hatzolah Northwest, a volunteer Jewish emergency medical service serving the Golders Green community, were set on fire in a suspected arson attack.— upuknews (@upuknews1) March 23, 2026
Authorities have launched an investigation into the incident.#GoldersGreen #London… pic.twitter.com/A3eLOdNLim
Полицейски служители са се отзовали на сигнал за пожар на улица "Хайфийлд" в квартал "Голдънс Грийн" в лондонското предградие Барнет около 1:45 ч. след полунощ местно време днес (3:45 ч. българско), уточняват агенциите.
"Наясно сме, че инцидентът ще породи сериозно безпокойство в общността. Полицаи остават на местопрестъплението, където се води спешно разследване", заяви старши инспектор Сара Джаксън, която отговаря за района.
"В момента проучваме записи от охранителни камери и сме запознати с кадри в реално време. На този ранен етап от разследването предполагаме, че търсим трима заподозрени", добави тя.
🚨 BREAKING FOOTAGE: Surveillance video captured 3 suspects on camera setting four ambulances in Golders Green, London, ablaze tonight.— Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026
The ambulances belong to Hatzola - a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid
pic.twitter.com/SdjGcttK6X
"Засега не са извършени арести, призоваваме всеки, който разполага с информация, да се свърже с нас колкото е възможно по-скоро - ако желаете, може да го направите анонимно. Ще си сътрудничим с религиозните лидери и ще сформираме допълнителни патрули в района, докато продължаваме разследване, за да успокоим общността и да осигурим осезаемо полицейско присъствие", поясни Джаксън.
Полицията заяви, че съгласно текущите версии са експлодирали бутилки с кислород в линейките. Хората, живеещи наблизо, бяха евакуирани от съображения за сигурност, а улиците в района остават затворени.
"Шомрим", организация с нестопанска цел, която осигурява наблюдение в квартал "Голдърс Грийн", заяви, че "е била информирана за силни експлозии“ рано тази сутрин.
🚨 BREAKING: Major antisemitic arson attack in Golders Green, London destroys all ambulances (at least 4) of Hatzola Northwest — a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid. @Breaking911 has seen footage of the attackers. pic.twitter.com/GwCWXG38qB— Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026
"Спешните служби са на място след умишлено нападение, включващо подпалване на линейки на "Ацола" (#Hatzola)“, обяви организацията в публикация в социалната платформа X.
"Експлозиите са от кислородни бутилки, а не от бомба или взривно устройство. Въпреки че някои сгради са евакуирани, няма информация за пострадали. Моля, избягвайте района, докато тече разследването", се добавя в публикацията.
This is a deeply shocking antisemitic arson attack.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026
My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news.
Antisemitism has no place in our society.
Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE
Ръководещата доброволчески дейности в еврейски общности организация посочи, че съоръжение в Северозападен Лондон, управлявано от друга еврейска благотворителна организация - "Ацола", остава напълно функциониращо.
Лондонската противопожарна служба информира, че около 40 огнеборци са били изпратени на мястото на пожарите и че са експлодирали много бутилки в линейките. Щетите са изпочупени прозорци на околни жилищни сгради, отбелязват Пи Ей Мидия и ДПА.