Тексас забрани транссексуални спортисти в училищата

Г убернаторът на Тексас Грег Абът подписа закон, забраняващ на транссексуалните жени да участват в женски спортове в държавните училища. Законопроектът е част от вълна от подобни мерки, идващи от контролираните от републиканците щати в САЩ, пише The Guardian.

Защитниците на ЛГБТ+ правата осъдиха тези ограничения като дискриминационни, основани на "омраза" мерки, чиято истинска цел е да стимулират радикалните социални консерватори. Те казват, че има малко или никакви доказателства, че трансжените или момичетата доминират в спорта.

Поддръжниците на законопроекта, който трябва да влезе в сила на 18 януари, казват, че той има за цел да защити справедливостта в училищния спорт, като елиминира това, което те виждат като вродено физическо конкурентно предимство на транссексуалните спортисти, които играят в женски отбори.

"Ние сме съкрушени от приемането на този законопроект. Въпреки мощните свидетелства на транс деца и възрастни, семейства и защитници, както и многото имейли и обаждания, изпратени от нашата общност до кабинета на губернатора, за да наложи вето на този вреден законодателен акт, той вече е закон", каза Рикардо Мартинес, главен изпълнителен директор на Equality Texas.

"Нашият фокус е нашата общност и интегрирането на концепции за лечебно правосъдие, за да предоставим на застъпниците, които вече са били ощетени от този законопроект, място да напълнят чашата си и да се облекчат от острата травма, причинена от тези законодателни сесии. Нашите организации също ще започнат да изместват фокуса си към избиране на законодатели за равенство, които разбират нашите проблеми и дават приоритет да представляват огромното мнозинство от тексасците, които твърдо вярват, че дискриминацията срещу транс и ЛГБТ+ хората е погрешна".

Седем други щата приеха подобни закони тази година като част от национална кампания,

водена от републиканците, която започна през март 2020 г. Тогава Айдахо забрани на сменили пола си мъже, да се състезават нормалните жени и момичета в държавните училища или колежи. Изпълнението на забраната в Айдахо бе блокирано от федерален съд и сега се очаква резултата от съдебно оспорване.

Други щати, чиито законодателни органи последваха примера на Айдахо, включват Алабама, Арканзас, Флорида, Мисисипи, Монтана, Тенеси и Западна Вирджиния, докато губернаторът на Южна Дакота действаше по изпълнителна заповед. Някои от тях също са оспорени в съда.

Another loss for transgender athletes.



Texas Gov. Greg Abbott signed a bill banning transgender girls from female sports at public schools, joining a wave of measures emerging from Republican-controlled statehouses across the country.



Full Story --> https://t.co/hyCOvHuPFw pic.twitter.com/2BH8BDX5lD