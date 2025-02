Техническа неизправност в самолета на държавния секретар на САЩ

С амолетът, с който държавният секретар на САЩ Марко Рубио пътуваше от Вашингтон към Мюнхен, се върна обратно в САЩ заради техническа неизправност, предаде Ройтерс.

Рубио ще продължи пътуването си към Германия и Близкия изток с друг самолет, каза говорител на Държавния департамент на САЩ.

U.S. Secretary of State #MarcoRubio’s plane had to turn back while on its way to Munich. The plane was carrying Rubio, Senate foreign relations committee chairman Sen. Jim Risch. https://t.co/5dteUu4ejI pic.twitter.com/7We5IIHEEt