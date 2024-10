Канадският премиер Трюдо: Индия допусна огромна грешка

К анадският премиер Джъстин Трюдо заяви днес, че Индия е допуснала „огромна грешка“, като е решила да „атакува канадците“ в момент, когато и Делхи, и Отава експулсираха взаимно дипломати, предаде Франс прес.

Това изявление идва, след като канадската федерална полиция съобщи, че разполага със значително количество информация за „участие на агенти на правителството на Индия в сериозна престъпна дейност в Канада“, включително убийството на сикхски сепаратистки лидер.

#BREAKING: Canadian Prime Minister Justin Trudeau with two Ministers holds 45mins long press conference against India and yet again fails to provide any evidence against Indian Govt. Trudeau silent on Canadian Khalistani terrorists and gangsters and lack of action against them.… pic.twitter.com/pTDy9ihj5i