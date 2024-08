Канада даде зелена светлина на Украйна да използва канадски оръжия в Русия

К анадското Министерство на отбраната разреши на украинската армия да използва дарените от него танкове и бронирани машини за операцията на територията на Русия, предаде Укринформ като се позова на съобщение в канадската телевизия Си Би Си.

„Канада не налага териториални ограничения за употребата на военното оборудване, което е дарила на Украйна“, каза говорителката на министерството Андре-Ан Пулен.

❗#Canada allows #Ukraine to use the weapons it has transferred in the #Russian territory, said Canadian Defense Ministry spokeswoman Andree-Anne Poulin.



"#Ukrainians know best how to defend their homeland, and we are committed to supporting their ability. Canada has no… pic.twitter.com/QmxZaaBCKU