Великобритания се готви за най-горещия ден от 2023 г.: Температурите ще скочат до 27 градуса

О чаква се тази седмица времето в Обединеното кралство да достигне високи температури и да бъде отбелязан най-горещият ден за 2023 г.

Според метеорологичната служба в четвъртък в Уелс и Югозападна Англия може да се наблюдават температури до 26 и 27 градуса по Целзий благодарение на "иберийската струя".

Но жителите на крайбрежието и на Източна Англия може да се сблъскат с облачно време, докато в Южна Англия може да има валежи към края на седмицата. В по-голямата част от Обединеното кралство обаче ще остане топло и слънчево.

В понеделник са регистрирани максимални температури от 21 градуса по Целзий, което е малко по-хладно от вчерашната гореща вълна, но се очаква температурите да се повишат до края на седмицата.

Метеорологът от Метеорологичната служба Грег Дюхърст заяви: "Ще има много сухо време, като на запад винаги ще има по-слънчево небе, а на изток - по-облачно. В перспектива температурите ще бъдат подобни, ако не и малко по-високи към края на седмицата".

"Разделението запад-изток ще продължи и при температурите, така че в западните части на Обединеното кралство температурите ще се повишат до около средата на 20-те, докато в източната част на Обединеното кралство е по-вероятно да се наблюдават средни и високи стойности", добавя той.

