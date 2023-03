Талибаните задържаха учител, обучавал тайно момичета

Талибаните задържаха известния в Афганистан правозащитник Матиула Веса, организирал в страната обучение на момичета по домовете, след като властите въведоха ограничения и забрани върху образованието за жени. Това съобщи днес афганистанската агенция Хама прес, като се позова на роднини на правозащитника, предаде ТАСС.

Веса е бил задържан недалеч от дома си в западната част на Кабул. Засега не се знае къде се намира той в момента.

Alarmed by reports that @matiullahwesa famous educator esp. for #girls , leading civil society member & founder of @PenPath1 , has been arrested in Kabul by the Taliban dfA. His safety is paramount & all his legal rights must be respected. #ReleaseMatiullahWesa pic.twitter.com/5yvt7nsejB

ООН изрази загриженост във връзка със случая. Специалният докладчик на организацията за положението с правата на човека в Афганистан Ричард Бенет посочи в Туитър, че ООН е "разтревожена от съобщенията, че известният педагог, водещ член на гражданското общество и основател на (софтуерната платформа) PenPath е арестуван в Кабул от талибаните". Бенет прикани властите да спазват законните права на Веса.

PenPath е и организация, която предлага образование на афганистанските момичета, лишени от възможността да посещават училище. След закриването на девическите училища в страната тя е предоставила на няколко хиляди момичета възможност да бъдат обучавани по домовете. Веса е организирал и обществени прояви, на които властите са били приканвани да отворят отново девическите училища.

Men, women, elderly, young, everyone from every corner of the country are asking for the Islamic rights to education for their daughters. Penpath female volunteers calls for girls education and their rights to education #PenPathGirlsEduCampaign #PenPathDoor2DoorEduCampaign pic.twitter.com/EFkse7cReY