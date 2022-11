Учени наблюдаваха сливането на два вируса в нов патоген

И зследователи са наблюдавали сливането на вируса на грип тип А и на респираторния синцитиален вирус в нов, хибриден патоген, съобщи „Сайънс алърт”.

Нов вирус озадачи учените

„Такъв хибриден тип вирус не е описван досега”, каза вирусологът и старши изследовател Пабло Мурсия пред „Гардиън”. „Става дума за вируси от две напълно различни семейства, при които се комбинират геноми и външни протеини. Това е нов тип вирусен патоген”, обясни той. Резултатите от изследването са публикувани в „Нейчър майкробайолъджи”.

Под микроскоп новият вирус изглежда като крак на гекон, като респираторният синцитиален вирус оформя крака, а грипният вирус – пръстите му.

Как да различим COVID-19 от сезонния грип?

Той е открит при лабораторен експеримент за анализ на взаимодействията между вирусите по време на инфекция.

Учените са установили, че когато двата вируса обединят усилията си, грипният вирус изглежда заразява повече и по-широк спектър човешки клетки. Частиците на грипния вирус тип А превземат имунната система, като използват протеините по повърхността на респираторния синцитиален вирус. Това дава предимство в продължителността на оцеляването на вируса.

A new study conducted by the MRC- for Virus Research has for the first time discovered that viruses can fuse together inside human cells to create a new type of pathogen that can evade the human immune system.



Read more:https://t.co/DOlYx7mWHy#Researchers #virus pic.twitter.com/xiIiR1wlRh