Учените изследват хибриден вирус, преодоляващ имунитета

Д ва често срещани респираторни вируса могат да се слеят, за да образуват хибриден вирус, способен да компрометира човешката имунна система и да заразява белодробните клетки. Такова вирусно взаимодействие наблюдаваха за пръв път британски учени.

Изследователите смятат, че откритието им може да помогне да се обясни защо комбинираните инфекции могат да доведат до значително по-тежко заболяване при някои пациенти, включително трудна за лечение вирусна пневмония.

Not now, common respiratory viruses fusing to form a palm tree-shaped hybrid capable of evading the human immune system.https://t.co/1bScqOxfZD