Страната с най-големите такси: Защо Бутан ограничава туризма

Б утан е известна държава с това, че взема такса на туристите, които я посещават. Сега обаче тя обяви, че ще намали таксите за нощувка, които налага на туристите, останали повече от четири дни, в опит да увеличи броя на посетителите, който все още е малка част от нивото преди пандемията COVID-19.

Когато през септември миналата година живописното хималайско кралство отново отвори границите си за туристи след повече от две години на затваряне заради пандемията, то повиши "таксата за устойчиво развитие" на 200 долара на посетител за нощувка от 65 долара, които събираше в продължение на около три десетилетия.

Властите твърдят, че данъкът има за цел да привлече богати туристи, като обезкуражи нискобюджетните туристи, които развалят околната среда. Със средствата се поддържа девственият пейзаж и се компенсира въглеродният отпечатък, който оставят посетителите.

