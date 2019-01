Тайнствен руски самолет кацна в столицата на Венецуела Каракас, съобщава „Новая газета“. Машината Бойнг 777 на руската компания Нордуинд спряла в отдалечен край на пистите за рулиране на международното летище в столицата.

Курсът е извънреден, като никога досега този самолет не е кацал във Венецуела. Нито Русия, нито Венецуела коментират каква е целта на полета на пътническия самолет, който може да превозва между 300 и 400 души.

Какво се случва във Венецуела

В местни медии и социалните мрежи спекулират, че самолетът превозва руски наемници, които ще охраняват Николас Мадуро.

Преди няколко дни агенция Ройтерс (Reuters) съобщи, че наемници, които са участвали в тайни руски операции в Сирия, заминават за Венецуела.

Възможно е също така, Русия да иска да изтегли свои граждани от южноамериканската страна. Русия, която подкрепя социалистическото правителство на Мадуро, тази седмица обеща да стои зад него, след като лидерът на опозицията Хуан Гуайдо се обяви за президент с одобрението на Вашингтон.

Посолството на Русия във Венецуела отрича информацията, че руски наемници ще охраняват Николас Мадуро. „Мадуро няма проблем да осигури личната си безопасност, а във Венецуела няма недостиг на въоръжени мъже. Армията на страната е третата по големина в региона (след тази на Бразилия и Колумбия)“, казаха от посолството, цитирани от „Новая газета“.

Междувременно

Върховният съд на Венецуела забрани във вторник на опозиционера Хуан Гуайдо, самопровъзгласил се за президент, да напуска страната

и наложи запор на банковите му сметки.

35-годишният председател на парламента, срещу когото се води разследване за противодържавни дейности, има издадена „забрана за напускане на страната до края на разследването“. Налага се и „запор върху банковите сметки“ на Гуайдо, съобщи председателят на съда Майкел Морено.

Веднага

от САЩ предупредиха режима на Николас Мадуро да не преследва или репресира Хуан Гуайдо,

когото САЩ признаха за и.д. президент. „Тези, които се опитват да саботират демокрацията и да преследват Гуайдо ще си понесат последиците“, написа в социалната мрежа Туитър съветникът на Доналд Тръмп за националната сигурност Джон Болтън.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2