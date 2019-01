Започват ли САЩ война в Южна Америка? Този въпрос е на дневен ред след като по време на брифинг за санкциите срещу режима на Николас Мадуро във Венецуела, на един от листата от бележките на съветника по националната сигурност Джон Болтън беше заснета фразата: „5000 войници към Колумбия”.

Ръкописният текст стана видим за медиите, докато Болтън чакаше финансовият министър Стив Мнучин да завърши изложението си за американските санкции срещу Венецуела. Съветникът по националната сигурност държеше папката с бележките пред себе си, а думите за войници в Колумбия бяха написани на първата страница.

На брифинга във Вашингтон двамата обявиха санкции срещу венецуелската държавна петролна компания „Петролеос де Венесуела”. Мерките ще блокират активи на дружеството на стойност около 7 млрд. долара и ще предотвратят транзакции за 11 млрд. долара през настоящата година. Но бележките на Болтън привлякоха далеч по-силно внимание.

Пред FOX говорител на Белия дом коментира: „Както каза президентът, всички възможности са на масата”.

Източници на медията са потвърдили, че администрацията на Тръмп обмисля предварително позициониране на американските военни в западния съсед на Венецуела, „в случай че са необходими”.

Представител на министерството на отбраната заяви в понеделник пред CNN, че няма планове да се изпращат никакви сили в Южна Америка, нито се водят дискусии по въпроса на политическо или оперативно ниво.

Понастоящем в Колумбия има няколкостотин американски войници, които са там в рамките на мисията за постигане, с посредничеството на САЩ, на мир в страната, разтърсвана от години от гражданска война между държавата и леви партизани.

Колумбийският външен министър реагира на бележките на Болтън като посочи, че няма информация по въпроса.

„Колумбия не знае причините за тези бележки и не е наясно с реалното им значение”, коментира Карлос Холмс Трухильо. „Колумбия ще продължи да води разговори със Съединените щати по няколко теми и да си сътрудничи с САЩ по всякакви двустранни въпроси”, допълни той.

Мадуро е изправен пред предизвикателството на обявилия се миналата седмица за временен президент, лидер на опозицията и председател на парламента във Венецуела, Хуан Гуайдо. В страната, където милиони жители страдат от системно недохранване, напрежението оттогава нараства. Русия, Китай и Турция застанаха на страната на Мадуро, докато САЩ и ЕС подкрепиха Гуайдо.

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви в понеделник, че военните са „готови да умрат” за родината си.

