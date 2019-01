САЩ предупредиха Венецуела, че всякакви заплахи срещу американски дипломати или опозиционния лидер Хуан Гуайдо ще бъдат посрещани със "значителен отговор“.

Съветникът по национална сигурност Джон Болтън заяви, че "всякакъв вид заплахи“ ще бъдат възприемани като "тежко посегателство срещу върховенството на закона“.

Предупреждението му идва ден, след като САЩ и над 20 други държави признаха Гуайдо за временен президент на страната.

Междувременно Хуан Гуайдо призова за антиправителствени протести в сряда и събота.

Защо Турция реши да подкрепи Мадуро

Политическата криза във Венецуела изглежда достига крайната си точка на фона на нарастващите усилия на опозицията да свали от власт Николас Мадуро, пише BBC.

Президентът положи клетва за втори мандат по-рано този месец след избори, помрачени от бойкот на опозицията и обвинения в манипулации с гласове, което отприщи големи протести.

В неделя военният аташе на посолството на Венецуела в САЩ, полковник Хосе Луис Силва, се отрече от президента Мадуро и подкрепи лидера на опозицията Хуан Гуайдо.

По-късно Джон Болтън публикува пост в Туитър, за да потвърди позицията на Вашингтон, като отправи предупреждение срещу всяка форма на "насилие и сплашване“.

Cuba’s support and control over Maduro’s security and paramilitary forces are well known. 1/2

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2