Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за "голяма, красива бална зала"

П ървата дама Мелания Тръмп първоначално не била напълно съгласна с решението на съпруга си да събори Източното крило на Белия дом, за да освободи място за нова бална зала. Това призна президентът Доналд Тръмп в понеделник.

„Тя обичаше малкия си, мъничък офис“, каза президентът пред водещата на Fox News Лора Инграм, когато беше попитан за публикация в Wall Street Journal, според която Мелания е изразила притеснения относно разрушаването на Източното крило.

79-годишният Тръмп не отрече информацията, но намекна, че съпругата му бързо се е привързала към мащабния строителен проект, започнал в края на миналия месец.

Melania warming up to big beautiful ballroom, Trump reveals https://t.co/e3I1U1gBEL pic.twitter.com/dGX0lAsC6S — New York Post (@nypost) November 11, 2025

„Тя е много умна“, каза той за Мелания по време на участието си в The Ingraham Angle, твърдейки, че „след около един ден тя... ако я попитате сега, ще каже: ‘Страхотно е.’“

Източното крило на Белия дом приютяваше офисите на първата дама и социалните отдели на администрацията, включително звената по график и калиграфия. Според служители, цитирани в доклад на Wall Street Journal миналия месец, Мелания споделила пред свои сътрудници, че разрушаването не е нейна инициатива.

Президентът планира да издигне внушителна бална зала с площ около 8 360 кв. м. на мястото, където досега се намираше Източното крило. Сградата, построена през 1902 г., е претърпявала множество основни ремонти през годините.

„Източното крило“, каза Тръмп пред Инграм, „е било ремонтирано поне 20 пъти, включително с добавянето на горен етаж, което беше ужасно.“

„Беше направено от обикновени тухли, с малки, мънички прозорци. Изглеждаше адски.“

По думите му, той „не е искал да жертва една страхотна бална зала заради добре приета, но остаряла сграда, оставяйки [Източното крило] по средата“.

Когато Тръмп за първи път обяви плановете си за изграждането на балната зала, той предложи новата структура да бъде изградена в близост до съществуващото Източно крило, а не да го замени изцяло.

Тръмп твърди, че проектът се финансира изцяло чрез дарения и ще струва до 300 милиона долара. Демократите, сред които бившата кандидатка за президент Хилари Клинтън и бившата първа дама Мишел Обама, остро разкритикуваха идеята.

„Това не е неговата къща. Това е вашата къща. И той я разрушава“, написа Клинтън в X миналия месец.

It’s not his house.



It’s your house.



And he’s destroying it. pic.twitter.com/YchFF5U1nO — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 21, 2025

„Когато говорим за Източното крило, то е сърцето на работата на една първа дама“, каза Обама според Vanity Fair по време на запис на своя подкаст миналата седмица. „А да го омаловажаваш, да го събаряш, да се преструваш, че няма значение — това показва как възприемаш тази роля.“

Тръмп отвърна на критиките, заявявайки, че новата бална зала е необходима за провеждането на мащабни събития, като в същото време предпазва гостите на Белия дом от лошо време.

„Ако имате голямо държавно събитие, нямаме място да го проведем“, каза президентът пред Инграм. „Обама няма да има нищо против това. Г-жа Обама, очевидно, няма да има нищо против.“

„Те слагаха палатки на моравата“, продължи Тръмп. „Това беше ниска зона — единствената, с която разполагаме — така че, когато валеше, хората буквално стояха в петнадесет сантиметра вода.“

„Беше катастрофа.“

Очаква се строителството на новата бална зала да приключи в началото на 2029 г., преди Тръмп да напусне поста си.

„Ще имаме най-добрата бална зала в света. А аз съм построил много от тях“, обеща Тръмп.