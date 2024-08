Тайландски политик удари журналистка след зададен въпрос (ВИДЕО)

Т айландски сенатор поиска парламентарно разследване на политик, който удари по главата репортерка, след като тя му зададе въпрос, съобщава "Ройтерс", цитиран от "24 часа".

(Видеото по-горе: Кралят на Тайланд одобри Паетонгтарн Шинаватра за премиер)

На видео, публикувано в мрежата, се вижда как 79-годишният депутат и бивш вицепремиер Правит Вонгсувон, участвал в последните два преврата в страната, се разгневява на зададен въпрос от журналистката и стига до физическа саморазправа с нея.

Според говорителката на партията му "Паланг Прачарат" (чийто лидер е той) - Пия Тавичай, след случилото се Вонгсувон се е извинил на жената, която познавал добре от дългогодишната им съвместна работа.

#Thailand: Women Press Freedom strongly condemns Thai politician Prawit Wongsuwon for slapping @ThaiPBSWorld journalist #DuangthipYiamphop as she approached him with a question. This violent behavior is unacceptable, especially from an elected official. We demand immediate… pic.twitter.com/PetROVWw0V