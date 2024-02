Освобождават от затвора бившия министър-председател на Тайланд

З атвореният бивш министър-председател на Тайланд Таксин Шинаватра скоро ще излезе на свобода от ареста, след като според министъра на правосъдието на Тайланд предсрочното му освобождаване беше одобрено, само шест месеца след драматичното му завръщане в кралството.

Съобщението слага край на една необикновена политическа сага, продължила десетилетия, която ще доведе до завръщането на една от най-противоречивите политически фигури в Тайланд в ежедневието.

Тайланд: Армията обяви държавен преврат

Таксин, глава на прочута политическа династия и бивш собственик на английския футболен клуб "Манчестър Сити" от Висшата лига, беше министър-председател от 2001 г. до свалянето му от власт по време на военен преврат през 2006 г., докато беше в Ню Йорк.

Той се завърна в Тайланд от 15-годишно самоналожено изгнание на 22 август и беше осъден на осем години затвор за конфликт на интереси, злоупотреба с власт и корупция по време на управлението си. Таксин беше признат за виновен по обвиненията задочно по време на изгнанието си.

Скоро стана ясно, че завърналата се политическа фигура няма да прекара много време зад решетките. Малко повече от седмица по-късно кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн намали присъдата на Таксин от осем на една година затвор, след като милиардерът подаде молба за кралско помилване.

Във вторник министърът на правосъдието на Тайланд Тауи Содсонг потвърди пред CNN, че Таксин е един от 930-те затворници, които са били предсрочно освободени този месец.

74-годишният Таксин получи право на предсрочно освобождаване, тъй като попада в категорията затворник на възраст над 70 години и или има сериозно хронично заболяване. Освен това той вече е излежал повече от половината от присъдата си, заяви министърът.

След произнасянето на присъдата му миналата година Таксин е бил преместен в болница поради стягане в гърдите, високо кръвно налягане и ниски нива на кислород, според тайландския отдел за изпълнение на наказанията.

По време на управлението си Таксин беше изключително популярен сред селската и работническата класа в Тайланд, но политиката му беше анатема за богатите елити и консерваторите, които го обвиняваха, че е опасен и корумпиран популист.

Популярността на Таксин сред голяма част от обществото му позволи да създаде политически джуджета, които под някаква форма доминираха в тайландската политика през последните 20 години.

Въпреки физическото си отсъствие в страната, Таксин запазва огромно влияние върху тайландската политика и остава в центъра на бурния и често изпълнен с насилие политически пейзаж в страната.

До миналата година политическите партии, свързани с Таксин, печелеха най-много места на всички избори от 2001 г. насам.

Дори и днес Pheu Thai - последната партия от могъщата политическа династия Шинаватра, основана от Таксин - е в правителството, след като влезе в управляваща коалиция с бившите си военни съперници след изборите през май 2023 г.

Кандидатът на партията Стрета Тависин стана 30-ият министър-председател на Тайланд през август, само няколко часа след завръщането на Таксин в страната.

Някои анализатори смятат, че Таксин може да е сключил сделка с влиятелната консервативна и роялистка върхушка в страната за завръщането си - предвид съдебните му присъди и обвиненията срещу него - в замяна на намален срок на лишаване от свобода, снизходително отношение или евентуално помилване.

Although he never served a day of an 8-year prison sentence drastically reduced by royal pardon upon his return from exile in August 2023, former Prime Minister Thaksin Shinawatra @ThaksinLive has been granted parole.



My latest for @france24#Thailand #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/VIuco7U0wg