Тайфунът "Шаншан" предизвика смущения в транспорта в Япония

Ж елезопътният и въздушният транспорт в Япония страдат от прекъсвания заради тайфуна „Шаншан“, оставил до момента шест жертви на островната държава, предаде Франс прес.

„Шаншан“, един от най-мощните тайфуни през последните десетилетия, връхлитал Япония, премина през централния остров Кюшу в четвъртък, преди вчера да отслабне до тропическа буря.

Според местната агенция за управление на пожарите и бедствията към момента най-малко шестима души са загинали и над 120 са ранени.

Tropical Cyclone Shanshan struck Japan, prompting evacuation notices for over 5 million people amid heavy rain, winds, and potential tornadoes. At least six fatalities and significant disruption to transport and power services occurred due to the storm's… https://t.co/tFcEmtRl0C