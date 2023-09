СЗО: Труповете от природни бедствия рядко представляват риск за здравето

В ъпреки че в някои среди се смята обратното, труповете на жертви на природни бедствия или въоръжени конфликти рядко представляват заплаха за здравето на населението, заявиха Червеният кръст и Световната здравна организация.

Жертвите, които са починали от травми, удавяне или пожар, "обикновено не са носители на организми, които причиняват заболявания при обичайните предпазни мерки", заявиха агенциите.

Providing shelter, food, and medical supplies to people in Libya and Morocco who survived 2 massive lethal natural disasters is the top priority, says UN's humanitarian affairs chief Martin Griffiths https://t.co/Ujz91rzkr3 pic.twitter.com/qO8E1GQBX8