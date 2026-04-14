Свят

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

14 април 2026, 14:13
Източник: Thinkstock

М истериозна болест порази Бурунди: 35 случая и 5 смъртни случая до момента, властите изключват ебола и жълта треска, съобщи iflscience.

Тестовете за няколко инфекции досега са отрицателни, като СЗО подкрепя местното разследване.

Мистериозна болест доведе до пет смъртни случая в източноафриканската държава Бурунди, оставяйки здравните власти в надпревара с времето за откриване на причината. Световната здравна организация (СЗО) подкрепя местните усилия за овладяване на ситуацията, като Министерството на здравеопазването на Бурунди ръководи реакцията, а лаборатории в съседната Демократична република Конго (ДРК) помагат в анализите.

Нова теория за „мистериозната болест", убила 60 души в ДРК

Това, което се знае до момента, е, че 35 души са били заразени, а петима са починали. СЗО съобщава, че първият сигнал за неизвестното заболяване е подаден на 31 март. Повечето от случаите са ограничени до членове на едно домакинство и техните близки контакти.

Симптомите включват треска, повръщане, диария, кръв в урината, умора, коремна болка, а в тежки случаи – жълтеница и анемия.

Този вид симптоми могат да се появят при редица различни инфекции, но лабораторните тестове за много от вероятните причинители досега са отрицателни: ебола, вирусна болест Марбург, треска от долината Рифт, жълта треска и Кримско-конгоанска хеморагична треска. Това оставя властите пред сложна загадка.

СЗО бие тревога: Неизвестна болест уби десетки за часове в ДРК

„Въпреки че е успокояващо, че предварителният анализ е отрицателен за тези сериозни инфекции, продължават по-нататъшни разследвания за определяне на причината за заболяването. Вземат се всички необходими мерки за опазване на общественото здраве и предотвратяване на потенциално разпространение на инфекцията“, заяви д-р Лидуин Бадарахана, министър на здравеопазването на Бурунди, в изявление на СЗО.

Доклад на СЗО от 2023 г. описва подробно как Бурунди е изправена пред „голямо бреме от инфекциозни и неинфекциозни заболявания“. По отношение на инфекциите, маларията, туберкулозата, ХИВ/СПИН и редица пренебрегвани тропически болести представляват значително предизвикателство за общественото здраве. Напоследък се наблюдава и ръст на случаите на холера.

Мистериозна заразна болест в Танзания, отне живота на петима

През последните години Бурунди също беше част от огнище на mpox (маймунска шарка), обхванало няколко страни, като случаи бяха докладвани и в Мадагаскар, ДРК, Кения и Либерия. Последният доклад за ситуацията на СЗО към момента на писане на статията, публикуван на 26 март, регистрира 34 съобщени случая в Бурунди, като най-засегнатата страна е Мадагаскар с 368 случая.

Справянето с вече идентифицирана и проучена болест е едно; борбата с огнище на неизвестен патоген е съвсем друго нещо. Учени по целия свят непрекъснато се занимават с изследвания, за да помогнат на света да се подготви по-добре за подобни събития.

Един скорошен пример за това е, разбира се, COVID-19. Когато в края на 2019 г. започнаха да пристигат първите доклади за респираторни инфекции в Китай, никой не знаеше причината. До март 2020 г. вирусът беше охарактеризиран и наименуван, докато научната общност се надпреварваше да разбере разпространението му и да открие начини за контрол.

Неизвестната болест, убива за часове в ДРК - какво знаем за нея

Съществуват много потенциални причинители на болести. „Глобалният виром е до голяма степен неохарактеризиран“, пишат авторите на научен труд от 2019 г., който идентифицира цяло ново семейство човешки ДНК вируси. Какъв тип патоген – било то вирус, бактерия или нещо друго – причинява заболяванията в Бурунди и дали е позната или непозната заплаха, предстои да разберем.

Мистериозна болест Бурунди Смъртни случаи Симптоми СЗО Епидемия Неизвестен патоген Диагностика Обществено здраве Инфекциозни заболявания
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

