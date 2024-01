СЗО: 45-кратно увеличение на случаите на морбили в Европа

И ма "тревожно" близо 45-кратно увеличение на случаите на морбили в Европа миналата година, съобщава Световната здравна организация (СЗО).

Здравните ръководители предупреждават, че случаите все още нарастват и са необходими „спешни мерки“, за да се предотврати по-нататъшното разпространение.

Около 42 200 души са били заразени през 2023 г., в сравнение с 941 през цялата 2022 г.

СЗО смята, че това е резултат от по-малко деца, ваксинирани срещу болестта по време на пандемията от COVID-19.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) също призова за "спешни действия", за да се спре разпространение на морбили.

В Уест Мидландс се наблюдава бързо нарастване на броя на случаите, предимно при деца под 10 години, като 80% от заразените са регистрирани в Бирмингам, а 10% в Ковънтри.

UKHSA предупреди, че намаляващият брой на ваксинираните трябва да се промени, за да се спре потенциално смъртоносният вирус, който излага на риск живота на околните.

Според UKHSA най-добрият начин да се избегне разпространението на морбили е ваксинирането на децата срещу морбили, паротит (заушка) и рубеола (MMR), за да се осигури максимална защита.

Въпреки това UKHSA разкри, че усвояването на първата доза MMR ваксина при деца на двегодишна възраст в Англия е 89%, а за две дози MMR при деца на петгодишна възраст процентът е 85. Това е доста под целта от 95%, определена от СЗО.

Какви са симптомите на заболяванията?

Морбили е силно инфекциозно заболяване, което може да доведе до проблеми като пневмония, менингит, а в редки случаи и до трайна инвалидност или смърт.

При морбилите инфекцията се разпространява много лесно и може да причини сериозни здравословни проблеми при някои хора.

Първите симптоми на морбили включват:

Симптомите на паротит (заушка) са:

Някои от симптомите на рубеолата са:

Какво представляват ваксините срещу морбили, паротит и рубеола (MMR)?

Според Националната здравна служба (NHS) ваксината MMR е безопасна и ефективна и предпазва хората от морбили, паротит и рубеола.

"Ваксинирането е важно, тъй като тези заболявания могат да доведат и до сериозни проблеми, включително менингит, загуба на слуха и проблеми по време на бременност", се казва на уебсайта на Националната здравна служба.

За да получат максимална защита от заболяването, хората се призовават да си поставят две дози от ваксината MMR.

