Състоя се премиерата на „Аватар: Пътят на водата“ в Лондон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Т ринадесет години след появата на най-касовия филм за всички времена -"Аватар", режисьорът Джеймс Камерън представи неговото дългоочаквано продължение в Лондон, предаде Ройтерс.

‘Avatar: The Way of Water,’ the long-awaited sequel of ‘Avatar,’ premieres in London https://t.co/46n7T4Pp4f pic.twitter.com/PHpRjKes8B

„Аватар: Пътят на водата“ връща публиката към магическия свят на Пандора. На тази далечна луна в първия филм местните сини хора на'ви се бореха за природните ресурси срещу колонизатори от Земята.

В развиващия се повече от десетилетие по-късно "Пътят на водата" участват отново актьорите Сам Уъртингтън и Зоуи Салдана като Джейк Съли и Нейтири - сега обаче те вече са родители на пет деца.

'Avatar: The Way of Water,' the sequel to ‘Avatar,' finally premiered 13 years after the original, with Sam Worthington and Zoe Saldana returning as their characters Jake Sully and Neytiri https://t.co/46n7T4Pp4f pic.twitter.com/yBFg00ngJE