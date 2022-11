Джеймс Камерън: "Аватар 2" не е за деца

Д жеймс Камерън ще ни върне на Пандора този декември с продължението на "Аватар" от 2009 г. - "Аватар: Пътят на водата", пише БГНЕС.

Въпреки това Камерън не иска да водите децата си в кината, както каза той пред „Total Film“: "Хората казват: "О, Боже, семейна история от Disney? Точно това искаме..." Това не е такъв тип семейна история."

