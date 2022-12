Съпругата на Чарли Уотс почина малко повече от година след барабаниста на "Ролинг стоунс"

Ш ърли Ан Уотс, съпруга на покойния барабанист на "Ролинг стоунс" Чарли Уотс, почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Shirley Ann Watts, a former art student and prominent breeder of Arabian horses who met drummer Charlie Watts well before he joined the Rolling Stones and with him formed one of rock's most enduring marriages, has died. https://t.co/IViQ2KaD3t