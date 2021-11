Съдят сериен убиец некрофил във Великобритания

Б олничен електротехник във Великобритания се призна за виновен за убийството и сексуалното посегателство над телата на две жени през 1987 г., като десетилетия по-късно е продължил да извършва множество сексуални посегателства върху трупове в морги, съобщава БГНЕС.

Дейвид Фулър призна, че е удушил 25-годишната Уенди Кнел и 20-годишната Каролайн Пиърс в две отделни нападения в Кент, Югоизточна Англия, съобщиха прокурорите.

67-годишният мъж беше арестуван едва миналия декември и четири дни след процеса срещу него в четвъртък промени пледоарията си, след като първоначално се обяви за невинен поради невменяемост.

По време на съдебното производство тази седмица беше разкрито, че Фулър е извършил сексуално насилие над телата на най-малко 99 жени и момичета в болничните морги, където е работил като електротехник.

Сред неговите жертви са три деца на възраст под 18 години и други над 85 години между 2008 и 2020 г.

Полицията, която претърси дома му миналата година, установи, че той се е заснел да извършва актовете в двете морги, където е работил като електротехник от 1989 г.

Служителитена реда разкриват престъпленията му едва след като Фулър е арестуван за убийствата през 1987 г. заради ДНК проба.

Британският министър на вътрешните работи Прити Пател нарече случая „шокиращ“.

„Моите сърдечни съболезнования са към семействата на всички, които може да са били засегнати“, каза тя.

„Отвратителният характер на извършените престъпления разбираемо ще предизвика обществено отвращение и безпокойство“, добави тя.

David Fuller struck, strangled and sexually assaulted Wendy Knell, 25, and Caroline Pierce, 20, after breaking into their homes in Tunbridge Wells, Kent, months apart in 1987. pic.twitter.com/WUvz2epCgu