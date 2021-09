Осакатявания и убийство – истинското лице на Пепеляшка

З а много хора, когато чуят Пепеляшка, в съзнанието им неизменно изниква класиката на Дисни от 1950 г. – феята кръстница, приказната синя рокля, стъклената обувка и пеещата мишка.

Историята за Пепеляшка е много по-стара от адаптацията на Дисни. Всъщност произходът ѝ може да се проследи до 2000 години назад в миналото. Като цяло това е история за отхвърляне на потисничеството и изкачване в йерархията на обществото.

Day 15 Favorite Disney animated film Cinderella 1950. Couldn't we all use a fairy Godmother? #SplitP1FilmChallenge pic.twitter.com/BW07VQ7Lsd