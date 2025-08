Съд осъди "Тесла" за смъртоносна катастрофа с автомобил с автопилот, $243 млн. обезщетение

С ъд във Флорида осъди в петък (американско време) компанията „Тесла“ за смъртоносна катастрофа през 2019 г. с Модел Ес, който е оборудван с автопилот, и нареди на компанията на милиардера Илон Мъск да плати на семейството на починалата жена и на оцелелия ранен пътник обезщетение в размер на 243 милиона долара, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

* Видеото е архивно!

Съдебните заседатели във федералния съд в Маями присъдиха на Найбел Бенавидес Леон и на нейния бивш партньор Дилън Ангуло 129 милиона долара компенсаторно обезщетение, от което „Тесла“ трябва да покрие 33 процента, плюс 200 млн. долара наказателно обезщетение, гласи присъдата, цитирана от Ройтерс.

Адвокати на ищците казаха, че това е първият съдебен процес, свързан с причинена смърт на трето лице в резултат на автопилот. Ищците бяха поискали 345 милиона долара.

