Щеше ли Никола Тесла да хареса Илон Мъск?

А ко попитате повечето хора днес какво означава „Тесла“, първата им асоциация вероятно ще е с електрическите автомобили и най-богатия човек в света – а не с гениалния, противоречив и ексцентричен изобретател от XIX век, на чието име е кръстена автомобилната компания на Илон Мъск, пише History Extra.

Но какво би помислил самият Никола Тесла за компанията на Мъск и използването на неговото име? Според историка професор Иуан Моръс, отговорът е прост. „Щеше да бъде възхитен и щеше да твърди, че е изобретил електрическия автомобил.“

Великите постижения и съмнителните претенции на Никола Тесла

Тесла живее в епохата на Томас Едисън и Алберт Айнщайн, в свят, който току-що е електрифициран от научната революция. Сръбско-американският изобретател, инженер и шоумен е роден през 1856 г. и се превръща в една от най-емблематичните фигури на викторианското научно въображение.

Той емигрира в САЩ през 1884 г. и бързо се въвлича в т.нар. „Война на токовете“, подкрепяйки променливия ток (AC) срещу правия ток (DC) на Едисън. Сътрудничеството му с индустриалеца Джордж Уестингхаус превръща променливия ток в доминиращата форма на електрическа енергия в САЩ – ключова победа в кариерата на Тесла и в развитието на съвременната инфраструктура.

Nikola Tesla didn't just dream. He built. - Wireless power? Check. - Remote control? Done. - Radio? You bet. But history books barely mention him. Why? Because his ideas were too dangerous for the powerful. They threatened to upend the status quo. pic.twitter.com/4bDW3TH0iu

Неговата пионерска работа полага основите на модерните електрически системи, а неговият многополюсен двигател преобразява индустрията. Но Тесла е известен и с грандиозните си претенции, често преувеличавайки ролята си в технологии, които не е изобретил напълно – от рентгеновите лъчи до радиовълните.

Затова не е трудно да си представим, че Тесла би си приписал заслугата за електрическия автомобил – технология, която вече се е разработвала в края на XIX век – да не говорим за такава, която носи неговото име.

„Той твърдеше, че е изобретил всичко, което вече е било в ход. Щеше да го смята за свое право“, казва Моръс.

Още по времето на Тесла по пътищата вече се движат електрически превозни средства. През 90-те години на XIX век електрически таксита вече оперират в градове като Ню Йорк и Лондон, макар че скоро двигателите с вътрешно горене ще доминират индустрията. Тесла обаче винаги е бил по-заинтересован от визионерски скокове, отколкото от търговска приложимост.

In 1884, Nikola Tesla arrived in New York with 4 cents in his pocket and a letter of introduction to Thomas Edison. Edison hired him and promised $50,000 if Tesla could redesign Edison's inefficient motors.



After months of work, Tesla succeeded. Edison laughed when he asked for… pic.twitter.com/bLPcInOkyH