Събитията в Киргизстан притесняват Москва и са възможност за Пекин

П роведените в началото на октомври парламентарни избори в Киргизстан бяха отменени само два дни по-късно след като демонстранти, подкрепящи опозицията, щурмуваха сградата на парламента. Те заявиха, че не признават резултатите, обвиниха близките до президента партийни лидери за манипулации и фалшифициране на вота, а през деня преди щурма на парламента, имаше сериозни сблъсъци. В момента Киргизстан, който стои на важни търговски пътища и пресичащи се геополитически интереси, е в дълбока политическа криза. Въпреки че страната рядко влизаше в новинарския поток, има причина сегашните събитията в Бишкек да привличат международното внимание.

"Many predicted that there would be cheating in these elections, but it seems no one imagined it would reach the levels that the opposition is now claiming"



