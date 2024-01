Събира се Съветът Украйна-НАТО заради руските удари

П о искане на украинската страна Съветът Украйна-НАТО ще проведе извънредно заседание заради масираните ракетни и безпилотни атаки от страна на Русия, съобщи външният министър Дмитро Кулеба в мрежата X.

Трима души са убити при руски обстрел в Украйна

"НАТО подкрепи искането на Украйна за извънредно заседание на Съвета Украйна-НАТО в отговор на масираните ракетни и безпилотни удари от Русия. Една от ключовите теми ще бъде укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Това е важен сигнал за евроатлантическо единство на фона на ескалацията на руския терор“, отбеляза Кулеба, цитиран от украинската агенция УНИАН.

NATO has supported Ukraine's request for an extraordinary NATO-Ukraine Council meeting in response to Russia's mass air strikes. One of the key topics will be strengthening Ukraine's air defense. An important sign of Euro-Atlantic unity in the face of Russian terror escalation.