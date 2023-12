Ракета, разработена от Китай, изведе в орбита три спътника

Ракета, разработена от частната китайска компания "Ленд спейс технолъджи”, изведе в орбита три спътника - важен етап от мисията й да провери дали превозното средство, задвижвано с метан и течен кислород, е готово за търговски полети, предаде Ройтерс.

Успехът може да повиши доверието на инвеститорите в метана като потенциално ракетно гориво. Смята се, че той може да помогне за намаляване на разходите и да поддържа ракети за многократна употреба по по-чист и по-ефективен начин, отбелязва Ройтерс.

Старт на ракетата-носител "Чжуцюе-2 Y-3" беше даден тази сутрин от площадката на Центъра за изстрелване на сателити Цзюцюан в Северозападен Китай. Това е трето й тестово изстрелване и първо, при което успя да издигне спътници.

През юли т.г. компанията изпрати в орбита първата в света ракета, задвижвана от течен метан и кислород. Така тя изпревари американските си съперници, включително "Спейс Екс" и "Блу ориджин" на Джеф Безос, в надпреварата за разработване на транспортни средства, задвижвани с метан, припомня Ройтерс.

Двата тестови полета показаха, че "Чжуцюе-2" е достатъчно надеждна за търговски изстрелвания, се казва в изявление на "Ленд спейс". От компанията заявиха също, че трите спътника са достигнали 460-километрова слънчево-синхронна орбита, но без да предоставя подробности за вида и общото им тегло.

Ракетата може да изведе полезен товар с обща маса 1,5 тона в орбита до 500 км, като "Ленд спейс" планира да увеличи този товар до четири тона в модернизираните версии на апарата, обявиха от китайската компания.

