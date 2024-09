Светът е потресен, след като Русия уби майка и три деца в Лвов

П ишейки в писмото си за кандидатстване в колеж, Дарина Базилевич описва семейството си като „невероятно сплотено и хармонично“. Тя говори за безкрайната подкрепа на родителите си и за начина, по който са разказвали истории за историята на Украйна на нея и сестрите ѝ.

„Те са най-силният стълб в живота ми и ми помагат да преодолея всяко препятствие“, споделя Дарина, цитирана от Си Ен Ен.

Седем жертви на руското нападение срещу Лвов, сред загиналите са и три деца

Тя вече не е между живите. Нейните сестри и майка ѝ също. От цялото семейство остава жив само баща ѝ Ярослав.

Според очевидци 18-годишната Дарина, сестрите ѝ Ярина, на 21 г. и Емилия, на 7 г., както и 43-годишната им майка Евгения са убити, докато са се криели под стълбището на жилищната сграда, където живеели.

World politics doesn't care. We can't fire missiles back on Ruzzian airfields!

This man from Lviv lost three daughters and his wife at once. Ruzzia killed them in their own home.

Does Ukrainian life matter? Does Ukrainian destiny matter? What should this man do next? Do you know… pic.twitter.com/OhGquo59Sp