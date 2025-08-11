Свят

Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа

Според катарската медия убитите журналисти на „Ал Джазира“ стават общо 10 от началото на войната в Газа

11 август 2025, 10:00
Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа
Източник: iStock

К атарската телевизия „Ал Джазира“ обяви, че петима нейни журналисти  - двама кореспонденти и трима оператори -  са убити при израелски удар по тяхната палатка в град Газа. Медията каза, че ударът е бил насочен срещу журналистите, предаде Франс прес.

Израелската армия призна, че е взела под прицел кореспондента на катарската телевизия Анас аш Шариф, един добре познат 28-годишен репортер, отразявал ежедневно случващото се в Газа. Според израелската армия той е бил начело на терористична клетка на „Хамс“.

Останалите четири  жертви бяха идентифицирани като Мохамед Крейкех, също кореспондент, Ибрахим Захер, Мохабед Нуфал и Моамен Алуа, и тримата оператори.

Според катарската медия убитите журналисти на „Ал Джазира“ от израелската армия стават общо 10 от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г., отбелязва Франс прес 
                 
„Ал Джазира" е създадена в Доха през 1996 г. с указ на бившия емир на Катар, шейх Хамад бин Халифа Ал Тани. Указът предвижда медията да получи заем от правителството в размер на около 140 милиона долара за създаването й и за покриването на разходите по репортажите й за идните пет години след създаването й. След това катарското правителство продължи да финансира част от бюджета на медията, което породи въпроси дали тя е независима.

„Ал Джазира" незабавно се наложи като конкурент на международните медийни гиганти, но репортажите й в качеството на първа независима информационна телевизия в арабския свят породиха напрежение в района.

„Ал Джазира“ казва, че отразява събитията в 95 страни с 70 редакции и екип от 3000 служители и че достига до 450 милиона домакинства.

През 2006 г. телевизията започна да излъчва и на английски език. Тя има и изцяло онлайн канал, насочен към младите и наречен „АДж+“, както и канал, излъчващ пряко събитията и наречен „Ал Джазира Мубашер“.

По време на Арабската пролет в Близкия изток и Северна Африка през 2011 г. медията даде платформа за изява на опозиционните групи, по-специално на „Мюсюлмански братя“  и беше подложена на натиск  от правителствата в региона.

През 2017 г. съседите на Катар му налагат дипломатическа и икономическа блокада, която трае три години. Тогава един от призивите към Катар е той да скъса връзките с „Мюсюлмански братя“ и „Хамас“ и да закрие „Ал Джазира“ и нейните филиали.

Катар е страна посредник в конфликта в Газа. От началото на войната „Ал Джазира“  излъчва репортажи от Газа. През април 2024 г. израелският парламент забрани излъчването на чужди медии, смятани за рискови за сигурността на страната. Тогава израелският премиер обвини „Ал Джазира“, че е орган на пропагандата на „Хамас“ и че е участвала активно в атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. На 5 май на „Ал Джазира“ беше забранено да излъчва от Израел.

На няколко пъти израелската армия обвини журналисти на катарската медия в Газа, че са терористични агенти. Медия отрече и заяви, че Израел систематично взима под прицел репортерите й в палестинската територия       

С убийството на петимата журналисти на „Ал Джазира“  броят на загиналите в Газа медийни работници доближава 200 души, според данни на „Репортери без граници“.

До войната в Газа се стигна след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел, в която бяха убити 1200 души, а 250 бяха взети за заложници, припомня Франс прес. В последвалия конфликт жертвите в Газа вече са над 61 000, според данните на палестинското здравно министерство в тази управлявана от "Хамас" територия и смятани за достоверни от ООН, посочва Франс прес.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Ал Джазира Убити журналисти Война в Газа Израелска армия Хамас Катар Медийна цензура Анас аш Шариф Репортери без граници Израелско-палестински конфликт
Последвайте ни

По темата

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

pariteni.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

България Преди 7 минути

Той е известен на полицията и осъждан

<p>Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска</p>

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Свят Преди 17 минути

„Как би изглеждала една добра сделка? Да се уверим, че 2022 година няма да се повтори“, каза Греъм

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

България Преди 50 минути

Според бившия министър на отбраната проф. Тодор Тагарев рисковете за Киев и Европа са сериозни

<p>КЗД&nbsp;се самосезира заради сваленото от самолет дете</p>

Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

България Преди 54 минути

Действията на превозвача представляват дискриминационно третиране на лице с увреждане, каза председателят Елка Божова

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

България Преди 1 час

Как сделката би разместила пластовете в енергийния сектор?

И Австралия ще признае палестинската държава

И Австралия ще признае палестинската държава

Свят Преди 1 час

Това съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе

<p>Калин Стоянов: Кортежът на Радев е достоен за велик диктатор</p>

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

България Преди 2 часа

Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО

Решаваща седмица за войната в Украйна

Решаваща седмица за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Какви са позициите на Москва и Киев в навечерието на срещата на върха в Аляска

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Свят Преди 3 часа

Трус с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси района на Балъкесир в неделя

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Свят Преди 3 часа

Израел беше подложен на остри критики от Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Свят Преди 4 часа

Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Любопитно Преди 4 часа

Центърът предлага ексклузивни изживявания, сред които 90-минутна персонализирана процедура за лице

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

Любопитно Преди 4 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

Свят Преди 4 часа

Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Технологии Преди 4 часа

Няма нужда 2-минутно видео да е 4GB

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

България Преди 5 часа

Обявен е оранжев и жълт код в почти цялата страна

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Любимата на Рачков: Вики, море, снимки!

Edna.bg

Защо е важно да започнем деня с протеин в закуската

Edna.bg

Радостна вест за българския бокс

Gong.bg

Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения

Gong.bg

Катастрофа спря движението на „Тракия” край Стара Загора

Nova.bg

Авиокомпанията, свалила семейство с дете в инвалидна количка: Пътниците бяха агресивни

Nova.bg